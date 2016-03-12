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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Гогниев 10
Сапета 19
Гогниев 84
Гогниев 90
4:2
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Бериша 29
Максимов 70
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
12 марта 2016, 14:30 МСК
12.03.2016, 14:30 МСК
суббота
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
41
Сапета
Александр Сапета
19'
19'
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
88
Коробов
Дмитрий Коробов
73
21
Асеведо
Герсон Асеведо
90
9
Гогниев
Спартак Гогниев
10'
84'
90'
10', 84', 90'
90
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
65
Запасные
16
Шубин
Александр Шубин
35
Арапов
Дмитрий Арапов
33
Меркулов
Михаил Меркулов
54
Рязанцев
Александр Рязанцев
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
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Ярошенко
Константин Ярошенко
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Новиков
Александр Новиков
85
Серченков
Сергей Серченков
26
Щербаков
Александр Щербаков
25
Ставпец
Александр Ставпец
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
25
Менса
Джонатан Менса
90
87
Максимов
Илья Максимов
70'
70'
90
20
Маевский
Иван Маевский
90
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
90
14
Бериша
Бернард Бериша
29'
29'
77
7
Агаларов
Камиль Агаларов
90
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
13
Помазан
Евгений Помазан
7
Гасанов
Шамиль Гасанов
75
Мусалов
Магомед Мусалов
14
Газимагомедов
Анвар Газимагомедов
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
20
Мутари
Амаду Мутари
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев