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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Данни 5
Дзюба 42
Халк 48
Данни 65
4:2
Матч завершен
Рубин
Казань
Девич 64
Портнягин 68
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
13 марта 2016, 19:30 МСК
13.03.2016, 19:30 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
35
Данни
Данни
5'
65'
5', 65'
90
17
Шатов
Олег Шатов
90
8
Маурисио
Маурисио
65
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Халк
Халк
48'
48'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
42'
42'
81
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
83
Обухов
Игорь Обухов
2
Анюков
Александр Анюков
24
Гарай
Эсекьель Гарай
4
Кришито
Доменико Кришито
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
8
Юсупов
Артур Юсупов
9
Кокорин
Александр Кокорин
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
79
Пилявский
Андрей Пилявский
46
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
20
Цакташ
Мийо Цакташ
53
88
Камболов
Руслан Камболов
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
90
99
Канунников
Максим Канунников
70
7
Портнягин
Игорь Портнягин
68'
68'
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
49
Устинов
Виталий Устинов
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
63
Джалилов
Алишер Джалилов
15
Кисляк
Сергей Кисляк
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Девич
Марко Девич
64'
22
Дядюн
Владимир Дядюн