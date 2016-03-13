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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 22
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
13 марта 2016, 14:30 МСК
13.03.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Мордовия
мин
25
Чебану
Илья Чебану
90
32
Ломич
Марко Ломич
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
31
Тишкин
Максим Тишкин
90
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
25
Шипицин
Евгений Шипицин
74
15
Махмудов
Эмин Махмудов
90
84
Власов
Олег Власов
70
17
Дудиев
Аслан Дудиев
64
22
Самодин
Сергей Самодин
90
Запасные
33
Шебанов
Денис Шебанов
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
55
Нахушев
Руслан Нахушев
4
Шитов
Игорь Шитов
3
Гапон
Евгений Гапон
5
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
57
Навлетов
Руслан Навлетов
88
Иванов
Алексей Иванов
65
Нургалеев
Владислав Нургалеев
99
Игнатович
Павел Игнатович
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
75
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
3
Страндберг
Стефан Страндберг
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
7
Мамаев
Павел Мамаев
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
84
9
Ари
Ари
70
90
Смолов
Федор Смолов
22'
22'
90
Запасные
31
Дикань
Андрей Дикань
88
Синицын
Андрей Синицын
98
Петров
Сергей Петров
15
Марков
Николай Марков
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
14
Вандерсон
Вандерсон