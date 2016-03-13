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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Игнатьев 56
Самедов 90
2:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
13 марта 2016, 17:00 МСК
13.03.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
28
Дюрица
Ян Дюрица
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
3
Касаев
Алан Касаев
46
17
Михалик
Тарас Михалик
84
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
80
45
Хенти
Эзекиэль Хенти
90
19
Самедов
Александр Самедов
90'
90'
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
20
Коченков
Антон Коченков
15
Логашов
Арсений Логашов
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
8
Шешуков
Александр Шешуков
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
56'
36
Баринов
Дмитрий Баринов
32
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
31
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
93
Кротов
Вячеслав Кротов
46
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
60
Зубарев
Владимир Зубарев
70
17
Зинченко
Александр Зинченко
90
11
Карлос
Диего Карлос
90
10
Марсиньо
Марсиньо
75
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
33
Сухов
Александр Сухов
71
Тумасян
Денис Тумасян
3
Фомин
Семен Фомин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
6
Пурье
Марвин Пурье
9
Ханджич
Харис Ханджич