Матч завершен
Динамо
Москва
0:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Митришев 67
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
14 марта 2016, 19:00 МСК
14.03.2016, 19:00 МСК
понедельник
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
15
Губочан
Томаш Губочан
90
12
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
61
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
22
Соснин
Антон Соснин
77
2
Драгун
Станислав Драгун
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
8
Бечирай
Фатош Бечирай
90
Запасные
94
Лещук
Игорь Лещук
30
Габулов
Владимир Габулов
5
Дьяков
Виталий Дьяков
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
2
Морозов
Григорий Морозов
27
Денисов
Игорь Денисов
74
Катрич
Анатолий Катрич
98
Терехов
Антон Терехов
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
29
Уилкшир
Люк Уилкшир
85
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
90
6
Адилсон
Адилсон
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
14
Айссати
Исмаил Айссати
90
95
Митришев
Магомед Митришев
67'
67'
83
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
5
Плиев
Заурбек Плиев
45
Шахтиев
Халид Шахтиев
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
10
Кану
Кану
7
Кадыров
Халид Кадыров
23
Пирис
Факундо Пирис
8
Кен
Педро Кен
17
Мбенг
Аблае Мбенг