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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Полоз 45
Думбия 90
2:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
12 марта 2016, 19:30 МСК
12.03.2016, 19:30 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
44
Навас
Сесар Навас
90
4
Терентьев
Денис Терентьев
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
77
Баштуш
Баштуш
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
7
Полоз
Дмитрий Полоз
45'
45'
83
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
9
Канга
Каку Гуелор Канга
72
20
Азмун
Сердар Азмун
74
Запасные
1
Покатилов
Стас Покатилов
97
Гошев
Евгений Гошев
17
Киреев
Игорь Киреев
2
Калачев
Тимофей Калачев
89
Ерохин
Александр Ерохин
18
Могилевец
Павел Могилевец
86
Думбия
Мусса Думбия
90'
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
32
Качарава
Ника Качарава
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
77
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
25
Еременко
Роман Еременко
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
15
Широков
Роман Широков
63
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
7
Тошич
Зоран Тошич
67
18
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
5
Васин
Виктор Васин
17
Ткачев
Сергей Ткачев
66
Натхо
Бибрас Натхо
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко
27
Оланаре
Аарон Оланаре