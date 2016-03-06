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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Муса 11
1:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
6 марта 2016, 19:30 МСК
6.03.2016, 19:30 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
25
Еременко
Роман Еременко
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
15
Широков
Роман Широков
75
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
7
Тошич
Зоран Тошич
84
18
Муса
Ахмед Муса
11'
11'
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
5
Васин
Виктор Васин
17
Ткачев
Сергей Ткачев
66
Натхо
Бибрас Натхо
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко
27
Оланаре
Аарон Оланаре
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
13
Гранат
Владимир Гранат
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
80
71
Попов
Ивелин Попов
67
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
34
Макеев
Евгений Макеев
90
5
Ромуло
Ромуло
90
10
Промес
Квинси Промес
90
99
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
45
Пуцко
Александр Пуцко
18
Кутепов
Илья Кутепов
64
Кутин
Денис Кутин
27
Зотов
Александр Зотов
49
Джано
Джано
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
87
Зуев
Александр Зуев
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе