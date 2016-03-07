Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Асеведо 63
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Ионов 59
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
7 марта 2016, 14:30 МСК
7.03.2016, 14:30 МСК
понедельник
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
25
Ставпец
Александр Ставпец
64
41
Сапета
Александр Сапета
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
88
Коробов
Дмитрий Коробов
89
21
Асеведо
Герсон Асеведо
63'
63'
90
9
Гогниев
Спартак Гогниев
71
Запасные
16
Шубин
Александр Шубин
35
Арапов
Дмитрий Арапов
33
Меркулов
Михаил Меркулов
54
Рязанцев
Александр Рязанцев
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
12
Новиков
Александр Новиков
26
Щербаков
Александр Щербаков
77
Билоног
Дмитрий Билоног
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
15
Губочан
Томаш Губочан
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
89
21
Бечирай
Фатош Бечирай
90
2
Драгун
Станислав Драгун
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Ионов
Алексей Ионов
59'
59'
90
8
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
94
Лещук
Игорь Лещук
5
Дьяков
Виталий Дьяков
2
Морозов
Григорий Морозов
89
Хольмен
Себастьян Хольмен
27
Денисов
Игорь Денисов
74
Катрич
Анатолий Катрич
86
Левин
Владислав Левин
92
Обольский
Максим Обольский