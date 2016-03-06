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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Рыбус 8
Гилерме 33
2:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Самедов 4
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
6 марта 2016, 17:00 МСК
6.03.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
29
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
8'
8'
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
81
14
Айссати
Исмаил Айссати
90
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
82
19
Иванов
Олег Иванов
90
95
Митришев
Магомед Митришев
78
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
33
Гудиев
Виталий Гудиев
45
Шахтиев
Халид Шахтиев
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
6
Адилсон
Адилсон
8
Кен
Педро Кен
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
33'
33'
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
28
Дюрица
Ян Дюрица
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
36
Баринов
Дмитрий Баринов
88
3
Касаев
Алан Касаев
65
17
Михалик
Тарас Михалик
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
58
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Самедов
Александр Самедов
4'
4'
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
77
Коченков
Антон Коченков
55
Янбаев
Ренат Янбаев
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
32
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
36
Шкулетич
Петар Шкулетич
45
Хенти
Эзекиэль Хенти