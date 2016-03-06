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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Никитин 90
1:1
Матч завершен
Мордовия
Саранск
Ломич 65
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
6 марта 2016, 14:30 МСК
6.03.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
11
Карлос
Диего Карлос
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90'
90'
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
45
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
93
Кротов
Вячеслав Кротов
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
60
Зубарев
Владимир Зубарев
90
17
Зинченко
Александр Зинченко
78
10
Марсиньо
Марсиньо
55
9
Ханджич
Харис Ханджич
90
Запасные
71
Лунев
Андрей Лунев
42
Нарубин
Сергей Нарубин
33
Сухов
Александр Сухов
20
Тумасян
Денис Тумасян
3
Аликин
Павел Аликин
2
Филин
Александр Филин
8
Фомин
Семен Фомин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
31
Сысуев
Дмитрий Сысуев
87
Безденежных
Игорь Безденежных
6
Пурье
Марвин Пурье
Мордовия
мин
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
32
Ломич
Марко Ломич
65'
65'
90
55
Нахушев
Руслан Нахушев
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
31
Тишкин
Максим Тишкин
90
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
89
15
Махмудов
Эмин Махмудов
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
84
Власов
Олег Власов
90
17
Дудиев
Аслан Дудиев
86
22
Самодин
Сергей Самодин
69
Запасные
25
Чебану
Илья Чебану
33
Шебанов
Денис Шебанов
4
Шитов
Игорь Шитов
3
Гапон
Евгений Гапон
5
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
57
Навлетов
Руслан Навлетов
88
Иванов
Алексей Иванов
25
Шипицин
Евгений Шипицин
48
Луценко
Евгений Луценко
99
Игнатович
Павел Игнатович