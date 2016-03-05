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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Гацкан 29
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
5 марта 2016, 14:30 МСК
5.03.2016, 14:30 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
34
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
75
7
Молло
Йоан Молло
90
20
Померко
Алексей Померко
84
5
Габулов
Георгий Габулов
90
9
Бруно
Джанни Бруно
90
18
Яхович
Адис Яхович
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
16
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
40
Божин
Сергей Божин
33
Родич
Милан Родич
93
Каленкович
Виталий Каленкович
19
Бато
Шелдон Бато
9
Чочиев
Алан Чочиев
91
Яковлев
Павел Яковлев
9
Садик
Берат Садик
8
Корниленко
Сергей Корниленко
Ростов
мин
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
44
Навас
Сесар Навас
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
77
Баштуш
Баштуш
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
7
Полоз
Дмитрий Полоз
74
84
Гацкан
Александр Гацкан
29'
29'
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
9
Канга
Каку Гуелор Канга
67
20
Азмун
Сердар Азмун
63
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
1
Покатилов
Стас Покатилов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
4
Терентьев
Денис Терентьев
8
Киреев
Игорь Киреев
2
Калачев
Тимофей Калачев
89
Ерохин
Александр Ерохин
8
Могилевец
Павел Могилевец
8
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
86
Ю
Бен Су Ю
32
Качарава
Ника Качарава