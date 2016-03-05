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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
5 марта 2016, 19:30 МСК
5.03.2016, 19:30 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
13
3
Страндберг
Стефан Страндберг
90
98
Петров
Сергей Петров
90
7
Мамаев
Павел Мамаев
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
62
9
Ари
Ари
90
90
Смолов
Федор Смолов
68
Запасные
31
Дикань
Андрей Дикань
88
Синицын
Андрей Синицын
17
Калешин
Виталий Калешин
15
Марков
Николай Марков
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
18
Быстров
Владимир Быстров
8
Газинский
Юрий Газинский
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
14
Вандерсон
Вандерсон
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
65
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
13
Нету
Луиш Нету
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
35
Данни
Данни
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
8
Юсупов
Артур Юсупов
70
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Халк
Халк
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
77
Запасные
95
Васютин
Александр Васютин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
19
Смольников
Игорь Смольников
52
Иванов
Андрей Иванов
70
Богаев
Дмитрий Богаев
17
Шатов
Олег Шатов
8
Маурисио
Маурисио
8
Саламатов
Никита Саламатов
9
Кокорин
Александр Кокорин
92
Долгов
Павел Долгов