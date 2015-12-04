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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Полоз 37
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
4 дек. 2015, 19:00 МСК
4.12.2015, 19:00 МСК
пятница
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
44
Навас
Сесар Навас
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
82
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
8
Могилевец
Павел Могилевец
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
37'
37'
78
Запасные
62
Суслов
Владислав Суслов
97
Гошев
Евгений Гошев
8
Киреев
Игорь Киреев
9
Канга
Каку Гуелор Канга
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
97
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
5
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
86
Ю
Бен Су Ю
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
70
88
Камболов
Руслан Камболов
39
15
Кисляк
Сергей Кисляк
84
77
Благо
Благо
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
11
Девич
Марко Девич
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
13
Хагиги
Алиреза Хагиги
49
Устинов
Виталий Устинов
80
Сорокин
Егор Сорокин
4
Лемос
Маурисио Лемос
10
Эдуардо
Карлос Эдуардо
8
Батов
Максим Батов
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
22
Дядюн
Владимир Дядюн
90
Шейдаев
Рамиль Шейдаев