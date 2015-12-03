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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Гарай 86
1:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Зинченко 36
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
3 дек. 2015, 19:00 МСК
3.12.2015, 19:00 МСК
четверг
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
86'
86'
90
13
Нету
Луиш Нету
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
35
Данни
Данни
90
17
Шатов
Олег Шатов
87
8
Юсупов
Артур Юсупов
65
28
Витсель
Аксель Витсель
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
58
Зуев
Илья Зуев
52
Иванов
Андрей Иванов
70
Богаев
Дмитрий Богаев
25
Ткачук
Денис Ткачук
68
Зинков
Вячеслав Зинков
79
Троянов
Константин Троянов
92
Долгов
Павел Долгов
Уфа
мин
2
Филин
Александр Филин
65
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
17
Зинченко
Александр Зинченко
36'
36'
90
10
Марсиньо
Марсиньо
72
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
11
Карлос
Диего Карлос
84
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
93
Кротов
Вячеслав Кротов
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
7
Осипов
Евгений Осипов
81
Верховцов
Дмитрий Верховцов
22
Галиулин
Вагиз Галиулин
8
Фомин
Семен Фомин
87
Безденежных
Игорь Безденежных
9
Ханджич
Харис Ханджич