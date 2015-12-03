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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
3 дек. 2015, 19:00 МСК
3.12.2015, 19:00 МСК
четверг
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Мордовия
мин
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
31
Тишкин
Максим Тишкин
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
7
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
64
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
84
Власов
Олег Власов
75
17
Дудиев
Аслан Дудиев
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
25
Чебану
Илья Чебану
33
Шебанов
Денис Шебанов
55
Нахушев
Руслан Нахушев
3
Гапон
Евгений Гапон
40
Перендиа
Милан Перендиа
5
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
8
Бобер
Антон Бобер
25
Шипицин
Евгений Шипицин
15
Махмудов
Эмин Махмудов
11
Сысуев
Дмитрий Сысуев
22
Самодин
Сергей Самодин
99
Игнатович
Павел Игнатович
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
6
Адилсон
Адилсон
90
14
Айссати
Исмаил Айссати
90
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
82
8
Маурисио
Маурисио
90
95
Митришев
Магомед Митришев
46
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
33
Гудиев
Виталий Гудиев
45
Шахтиев
Халид Шахтиев
6
Григалашвили
Тедоре Григалашвили
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
10
Кану
Кану
21
Кузяев
Далер Кузяев
23
Пирис
Факундо Пирис
17
Мбенг
Аблае Мбенг