Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 17
Ниасс 80
2:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Сапета 2
Манучарян 39
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
4 дек. 2015, 19:00 МСК
4.12.2015, 19:00 МСК
пятница
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
3
Касаев
Алан Касаев
65
59
Миранчук
Алексей Миранчук
17'
17'
90
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
70
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
21
Ниасс
Умар Ниасс
80'
80'
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
28
Дюрица
Ян Дюрица
28
Логашов
Арсений Логашов
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
8
Шешуков
Александр Шешуков
36
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Майкон
Майкон
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
Урал
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
53
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
39'
39'
66
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
82
41
Сапета
Александр Сапета
2'
2'
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
21
Асеведо
Герсон Асеведо
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
Запасные
32
Арапов
Дмитрий Арапов
16
Шубин
Александр Шубин
2
Хозин
Владимир Хозин
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
19
Ярошенко
Константин Ярошенко
32
Горбанец
Андрей Горбанец
12
Новиков
Александр Новиков
77
Билоног
Дмитрий Билоног
25
Ставпец
Александр Ставпец
9
Гогниев
Спартак Гогниев
97
Страндберг
Карлос Страндберг