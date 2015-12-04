Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 1
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
4 дек. 2015, 19:00 МСК
4.12.2015, 19:00 МСК
пятница
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
80
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
70
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
27
Зотов
Александр Зотов
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
5
Ромуло
Ромуло
90
24
Промес
Квинси Промес
1'
1'
90
99
Зе Луиш
Зе Луиш
60
Запасные
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
7
Комбаров
Кирилл Комбаров
13
Гранат
Владимир Гранат
35
Таски
Сердар Таски
15
Широков
Роман Широков
11
Озбилиз
Арас Озбилиз
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
87
Зуев
Александр Зуев
10
Мовсисян
Юра Мовсисян
69
Давыдов
Денис Давыдов
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
86
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
90
16
Симайс
Жерон Симайс
84
3
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
20
Померко
Алексей Померко
90
7
Молло
Йоан Молло
90
9
Чочиев
Алан Чочиев
84
18
Яхович
Адис Яхович
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
40
Божин
Сергей Божин
33
Родич
Милан Родич
19
Бато
Шелдон Бато
5
Габулов
Георгий Габулов
2
Драгун
Станислав Драгун
9
Садик
Берат Садик
32
Каналес
Николас Каналес
27
Ахиссан
Жуниор Ахиссан