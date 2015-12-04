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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
Козлов 18
1:2
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Эбесилио 53
Максимов 54
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
4 дек. 2015, 19:00 МСК
4.12.2015, 19:00 МСК
пятница
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
15
Губочан
Томаш Губочан
90
5
Дьяков
Виталий Дьяков
90
25
Козлов
Алексей Козлов
18'
18'
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
22
Соснин
Антон Соснин
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
79
74
Катрич
Анатолий Катрич
56
8
Погребняк
Павел Погребняк
65
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
89
Лещук
Игорь Лещук
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
2
Морозов
Григорий Морозов
72
Каляшин
Александр Каляшин
11
Ионов
Алексей Ионов
86
Левин
Владислав Левин
98
Терехов
Антон Терехов
90
Обольский
Николай Обольский
Анжи
мин
13
Помазан
Евгений Помазан
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
67
Тигиев
Георгий Тигиев
90
7
Агаларов
Камиль Агаларов
90
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
74
87
Максимов
Илья Максимов
54'
54'
90
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
53'
53'
90
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
90
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
83
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
27
Дженетов
Мехти Дженетов
38
Ещенко
Андрей Ещенко
15
Зотов
Георгий Зотов
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
4
Лазич
Дарко Лазич
25
Аруна
Лукман Аруна
20
Мутари
Амаду Мутари
42
Леонардо
Леонардо
94
Боли
Янник Боли
27
Алмейда
Угу Алмейда
28
Сердеров
Сердер Сердеров