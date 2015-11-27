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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Сапета 36
Сапета 39
Гогниев 82
3:1
Матч завершен
Мордовия
Саранск
Фибел 23
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
27 нояб. 2015, 17:00 МСК
27.11.2015, 17:00 МСК
пятница
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
46
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
41
Сапета
Александр Сапета
36'
39'
36', 39'
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
21
Асеведо
Герсон Асеведо
90
9
Гогниев
Спартак Гогниев
82'
82'
87
Запасные
16
Шубин
Александр Шубин
35
Арапов
Дмитрий Арапов
2
Хозин
Владимир Хозин
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
32
Горбанец
Андрей Горбанец
12
Новиков
Александр Новиков
77
Билоног
Дмитрий Билоног
25
Ставпец
Александр Ставпец
97
Страндберг
Карлос Страндберг
Мордовия
мин
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
31
Тишкин
Максим Тишкин
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
97
Фибел
Томас Фибел
23'
23'
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
54
7
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
80
84
Власов
Олег Власов
90
17
Дудиев
Аслан Дудиев
46
48
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
25
Чебану
Илья Чебану
55
Нахушев
Руслан Нахушев
3
Гапон
Евгений Гапон
40
Перендиа
Милан Перендиа
5
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
8
Бобер
Антон Бобер
88
Иванов
Алексей Иванов
16
Джало
Янник Джало
25
Шипицин
Евгений Шипицин
11
Сысуев
Дмитрий Сысуев
22
Самодин
Сергей Самодин
99
Игнатович
Павел Игнатович