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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Митришев 32
Рыбус 42
Митришев 55
Рыбус 87
4:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Халк 54
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
28 нояб. 2015, 17:30 МСК
28.11.2015, 17:30 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
42'
87'
42', 87'
90
6
Адилсон
Адилсон
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
14
Айссати
Исмаил Айссати
90
8
Маурисио
Маурисио
90
95
Митришев
Магомед Митришев
32'
55'
32', 55'
77
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
33
Гудиев
Виталий Гудиев
45
Шахтиев
Халид Шахтиев
6
Григалашвили
Тедоре Григалашвили
10
Кану
Кану
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
7
Кадыров
Халид Кадыров
21
Кузяев
Далер Кузяев
23
Пирис
Факундо Пирис
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
2
Анюков
Александр Анюков
81
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
19
Смольников
Игорь Смольников
60
17
Шатов
Олег Шатов
63
8
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
35
Данни
Данни
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Халк
Халк
54'
54'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
4
Кришито
Доменико Кришито
13
Нету
Луиш Нету
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
25
Ткачук
Денис Ткачук
94
Евсеев
Алексей Евсеев
79
Троянов
Константин Троянов
92
Долгов
Павел Долгов