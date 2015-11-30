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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
Девич 69
Кверквелия 90
2:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Зе Луиш 51
Промес 72
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
30 нояб. 2015, 19:15 МСК
30.11.2015, 19:15 МСК
понедельник
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
21
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90'
90'
90
49
Устинов
Виталий Устинов
90
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
82
77
Благо
Благо
90
15
Кисляк
Сергей Кисляк
64
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
11
Девич
Марко Девич
69'
69'
90
Запасные
13
Нестеренко
Юрий Нестеренко
13
Хагиги
Алиреза Хагиги
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
4
Лемос
Маурисио Лемос
10
Эдуардо
Карлос Эдуардо
8
Батов
Максим Батов
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
22
Дядюн
Владимир Дядюн
90
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
7
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
71
Попов
Ивелин Попов
88
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
27
Зотов
Александр Зотов
90
5
Ромуло
Ромуло
90
24
Промес
Квинси Промес
72'
72'
90
99
Зе Луиш
Зе Луиш
51'
51'
84
Запасные
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
13
Гранат
Владимир Гранат
18
Кутепов
Илья Кутепов
15
Широков
Роман Широков
11
Озбилиз
Арас Озбилиз
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
87
Зуев
Александр Зуев
69
Давыдов
Денис Давыдов