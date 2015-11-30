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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
Дьяков 35
Дьяков 90
2:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Самедов 49
Майкон 76
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
30 нояб. 2015, 19:00 МСК
30.11.2015, 19:00 МСК
понедельник
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
2
Морозов
Григорий Морозов
81
15
Губочан
Томаш Губочан
90
20
Дьяков
Виталий Дьяков
90'
35'
90'
35'
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
22
Соснин
Антон Соснин
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
8
Погребняк
Павел Погребняк
66
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
89
Лещук
Игорь Лещук
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
74
Катрич
Анатолий Катрич
86
Левин
Владислав Левин
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
98
Терехов
Антон Терехов
90
Обольский
Николай Обольский
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
3
Касаев
Алан Касаев
65
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
46
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
19
Самедов
Александр Самедов
49'
49'
90
21
Ниасс
Умар Ниасс
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
28
Дюрица
Ян Дюрица
15
Логашов
Арсений Логашов
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
8
Шешуков
Александр Шешуков
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
59
Миранчук
Алексей Миранчук
36
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Майкон
Майкон
76'
25
Шкулетич
Петар Шкулетич