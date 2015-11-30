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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Мамаев 86
Вандерсон 90
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Азмун 88
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
30 нояб. 2015, 19:00 МСК
30.11.2015, 19:00 МСК
понедельник
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
98
Петров
Сергей Петров
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
7
Мамаев
Павел Мамаев
86'
86'
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
74
33
Перейра
Маурисио Перейра
78
90
Смолов
Федор Смолов
90
9
Ари
Ари
62
Запасные
16
Коченков
Антон Коченков
15
Марков
Николай Марков
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
3
Страндберг
Стефан Страндберг
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
68
Батютин
Андрей Батютин
63
Комличенко
Николай Комличенко
14
Вандерсон
Вандерсон
90'
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
44
Навас
Сесар Навас
90
4
Терентьев
Денис Терентьев
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
9
Канга
Каку Гуелор Канга
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
53
14
Полоз
Дмитрий Полоз
82
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
62
Суслов
Владислав Суслов
8
Киреев
Игорь Киреев
8
Могилевец
Павел Могилевец
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
97
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
5
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
86
Ю
Бен Су Ю
20
Азмун
Сердар Азмун
88'