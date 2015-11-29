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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Максимов 55
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Набабкин 10
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
29 нояб. 2015, 15:00 МСК
29.11.2015, 15:00 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
55
Помазан
Евгений Помазан
90
67
Тигиев
Георгий Тигиев
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
2
Ещенко
Андрей Ещенко
90
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
83
87
Максимов
Илья Максимов
55'
55'
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
67
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
59
Запасные
33
Песьяков
Сергей Песьяков
27
Дженетов
Мехти Дженетов
7
Агаларов
Камиль Агаларов
15
Зотов
Георгий Зотов
4
Лазич
Дарко Лазич
30
Аруна
Лукман Аруна
20
Мутари
Амаду Мутари
42
Леонардо
Леонардо
94
Боли
Янник Боли
27
Алмейда
Угу Алмейда
28
Сердеров
Сердер Сердеров
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
10'
10'
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
18
Муса
Ахмед Муса
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
64
7
Тошич
Зоран Тошич
65
88
Думбия
Сейду Думбия
75
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
91
Чернов
Никита Чернов
19
Цауня
Александр Цауня
23
Миланов
Георгий Миланов
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко