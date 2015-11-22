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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Глушаков 27
Промес 29
Глушаков 52
3:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Ари 22
Гранквист 80
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
22 нояб. 2015, 19:30 МСК
22.11.2015, 19:30 МСК
воскресенье
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
71
Попов
Ивелин Попов
86
8
Глушаков
Денис Глушаков
27'
52'
27', 52'
90
27
Зотов
Александр Зотов
90
5
Ромуло
Ромуло
90
24
Промес
Квинси Промес
29'
29'
90
99
Зе Луиш
Зе Луиш
81
Запасные
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
7
Комбаров
Кирилл Комбаров
13
Гранат
Владимир Гранат
45
Пуцко
Александр Пуцко
64
Кутин
Денис Кутин
15
Широков
Роман Широков
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
87
Зуев
Александр Зуев
69
Давыдов
Денис Давыдов
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
98
Петров
Сергей Петров
70
6
Гранквист
Андреас Гранквист
80'
80'
90
3
Страндберг
Стефан Страндберг
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
7
Мамаев
Павел Мамаев
90
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
62
77
Каборе
Шарль Каборе
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
61
9
Ари
Ари
22'
22'
90
9
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
16
Коченков
Антон Коченков
5
Марков
Николай Марков
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
18
Быстров
Владимир Быстров
8
Газинский
Юрий Газинский
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
33
Перейра
Маурисио Перейра
14
Вандерсон
Вандерсон