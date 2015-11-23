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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Полоз 28
1:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Марсиньо 54
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
23 нояб. 2015, 19:00 МСК
23.11.2015, 19:00 МСК
понедельник
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
74
7
Полоз
Дмитрий Полоз
28'
28'
68
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
8
Могилевец
Павел Могилевец
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
86
Ю
Бен Су Ю
67
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
4
Терентьев
Денис Терентьев
17
Байрамян
Хорен Байрамян
9
Канга
Каку Гуелор Канга
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
97
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
5
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
20
Азмун
Сердар Азмун
Уфа
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
5
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
86
17
Зинченко
Александр Зинченко
90
11
Карлос
Диего Карлос
90
10
Марсиньо
Марсиньо
54'
54'
78
93
Кротов
Вячеслав Кротов
90
Запасные
71
Лунев
Андрей Лунев
33
Сухов
Александр Сухов
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
7
Осипов
Евгений Осипов
81
Верховцов
Дмитрий Верховцов
4
Галиулин
Вагиз Галиулин
8
Фомин
Семен Фомин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
14
Семакин
Максим Семакин
9
Ханджич
Харис Ханджич