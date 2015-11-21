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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Гарай 10
Дзюба 75
Хави Гарсия 88
3:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
21 нояб. 2015, 16:30 МСК
21.11.2015, 16:30 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
10'
10'
90
19
Смольников
Игорь Смольников
65
17
Шатов
Олег Шатов
83
8
Юсупов
Артур Юсупов
90
35
Данни
Данни
66
28
Витсель
Аксель Витсель
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
88'
88'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
75'
75'
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
2
Анюков
Александр Анюков
58
Зуев
Илья Зуев
13
Нету
Луиш Нету
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
25
Ткачук
Денис Ткачук
94
Евсеев
Алексей Евсеев
47
Ярошенко
Валерий Ярошенко
7
Халк
Халк
92
Долгов
Павел Долгов
Урал
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
25
Ставпец
Александр Ставпец
46
41
Сапета
Александр Сапета
76
21
Асеведо
Герсон Асеведо
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
84
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
16
Шубин
Александр Шубин
2
Хозин
Владимир Хозин
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
32
Горбанец
Андрей Горбанец
12
Новиков
Александр Новиков
77
Билоног
Дмитрий Билоног
9
Гогниев
Спартак Гогниев
34
Дорожкин
Денис Дорожкин