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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мордовия
Саранск
Ле Таллек 73
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Ташаев 32
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
22 нояб. 2015, 14:30 МСК
22.11.2015, 14:30 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Мордовия
мин
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
31
Тишкин
Максим Тишкин
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
16
Махмудов
Эмин Махмудов
13
7
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
73'
73'
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
84
Власов
Олег Власов
71
17
Дудиев
Аслан Дудиев
65
48
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
25
Чебану
Илья Чебану
55
Нахушев
Руслан Нахушев
3
Гапон
Евгений Гапон
40
Перендиа
Милан Перендиа
5
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
8
Бобер
Антон Бобер
88
Иванов
Алексей Иванов
16
Джало
Янник Джало
25
Шипицин
Евгений Шипицин
11
Сысуев
Дмитрий Сысуев
22
Самодин
Сергей Самодин
99
Игнатович
Павел Игнатович
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
15
Губочан
Томаш Губочан
90
20
Дьяков
Виталий Дьяков
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
32'
32'
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
22
Соснин
Антон Соснин
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
8
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
89
Лещук
Игорь Лещук
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
41
Каляшин
Александр Каляшин
74
Катрич
Анатолий Катрич
87
Сарамутин
Валерий Сарамутин
86
Левин
Владислав Левин
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
90
Обольский
Николай Обольский