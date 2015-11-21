Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Локомотив
Москва
0:2
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Абдулавов 55
Боли 70
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
21 нояб. 2015, 19:00 МСК
21.11.2015, 19:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
94
29
Денисов
Виталий Денисов
94
49
Шишкин
Роман Шишкин
94
28
Дюрица
Ян Дюрица
94
14
Чорлука
Ведран Чорлука
94
7
Майкон
Майкон
63
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
76
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
94
59
Миранчук
Алексей Миранчук
94
19
Самедов
Александр Самедов
94
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
46
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
17
Михалик
Тарас Михалик
55
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
3
Касаев
Алан Касаев
8
Шешуков
Александр Шешуков
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
36
Баринов
Дмитрий Баринов
21
Ниасс
Умар Ниасс
Анжи
мин
55
Помазан
Евгений Помазан
94
7
Агаларов
Камиль Агаларов
94
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
94
5
Жиров
Александр Жиров
94
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
94
67
Тигиев
Георгий Тигиев
94
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
90
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
94
87
Максимов
Илья Максимов
94
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
62
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
55'
55'
57
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
33
Песьяков
Сергей Песьяков
38
Ещенко
Андрей Ещенко
15
Зотов
Георгий Зотов
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
4
Лазич
Дарко Лазич
25
Аруна
Лукман Аруна
20
Мутари
Амаду Мутари
42
Леонардо
Леонардо
94
Боли
Янник Боли
70'
27
Алмейда
Угу Алмейда
28
Сердеров
Сердер Сердеров