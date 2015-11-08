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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
Карадениз 38
Карадениз 90
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
8 нояб. 2015, 14:30 МСК
8.11.2015, 14:30 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
49
Устинов
Виталий Устинов
69
88
Камболов
Руслан Камболов
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
38'
90'
38', 90'
90
77
Благо
Благо
90
15
Кисляк
Сергей Кисляк
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
11
Девич
Марко Девич
83
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
13
Хагиги
Алиреза Хагиги
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
80
Сорокин
Егор Сорокин
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
4
Лемос
Маурисио Лемос
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
8
Батов
Максим Батов
90
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
80
6
Надсон
Надсон
90
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
7
Молло
Йоан Молло
90
20
Померко
Алексей Померко
88
5
Габулов
Георгий Габулов
90
9
Чочиев
Алан Чочиев
70
16
Симайс
Жерон Симайс
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
16
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
33
Родич
Милан Родич
19
Бато
Шелдон Бато
10
Горбатенко
Игорь Горбатенко
2
Драгун
Станислав Драгун
91
Яковлев
Павел Яковлев
9
Садик
Берат Садик
18
Яхович
Адис Яхович