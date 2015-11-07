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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Адилсон 21
Мбенг 81
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Семенов 6
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
7 нояб. 2015, 19:30 МСК
7.11.2015, 19:30 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
6'
6'
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
6
Адилсон
Адилсон
21'
21'
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
14
Айссати
Исмаил Айссати
90
8
Маурисио
Маурисио
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
72
95
Митришев
Магомед Митришев
77
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
33
Гудиев
Виталий Гудиев
45
Шахтиев
Халид Шахтиев
31
Рыбус
Мацей Рыбус
10
Кану
Кану
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
7
Кадыров
Халид Кадыров
21
Кузяев
Далер Кузяев
23
Пирис
Факундо Пирис
17
Мбенг
Аблае Мбенг
81'
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
27
Зотов
Александр Зотов
90
71
Попов
Ивелин Попов
81
24
Промес
Квинси Промес
90
99
Зе Луиш
Зе Луиш
71
Запасные
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
64
Кутин
Денис Кутин
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
87
Зуев
Александр Зуев