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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Манучарян 5
1:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Полоз 13
Хозин 84
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
7 нояб. 2015, 14:00 МСК
7.11.2015, 14:00 МСК
суббота
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Урал
мин
35
Арапов
Дмитрий Арапов
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
12
Новиков
Александр Новиков
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
2
Хозин
Владимир Хозин
84'
84'
90
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
41
Сапета
Александр Сапета
90
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
46
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
88
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
5'
5'
90
Запасные
16
Шубин
Александр Шубин
51
Жариков
Евгений Жариков
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
22
Кулаков
Денис Кулаков
32
Горбанец
Андрей Горбанец
92
Емельянов
Роман Емельянов
77
Билоног
Дмитрий Билоног
25
Ставпец
Александр Ставпец
34
Дорожкин
Денис Дорожкин
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
77
Баштуш
Баштуш
90
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
65
7
Полоз
Дмитрий Полоз
13'
13'
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
8
Могилевец
Павел Могилевец
90
9
Канга
Каку Гуелор Канга
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
4
Терентьев
Денис Терентьев
17
Байрамян
Хорен Байрамян
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
8
Думбия
Мусса Думбия
5
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
86
Ю
Бен Су Ю