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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мордовия
Саранск
Власов 4
Луценко 17
Луценко 53
Джало 69
4:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
6 нояб. 2015, 19:00 МСК
6.11.2015, 19:00 МСК
пятница
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Мордовия
мин
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
31
Тишкин
Максим Тишкин
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
17
Дудиев
Аслан Дудиев
90
7
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
84
16
Махмудов
Эмин Махмудов
42
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
22
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
84
Власов
Олег Власов
4'
4'
90
48
Луценко
Евгений Луценко
17'
53'
17', 53'
90
Запасные
25
Чебану
Илья Чебану
33
Шебанов
Денис Шебанов
3
Гапон
Евгений Гапон
4
Шитов
Игорь Шитов
40
Перендиа
Милан Перендиа
5
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
8
Бобер
Антон Бобер
88
Иванов
Алексей Иванов
16
Джало
Янник Джало
69'
11
Сысуев
Дмитрий Сысуев
22
Самодин
Сергей Самодин
99
Игнатович
Павел Игнатович
Анжи
мин
13
Песьяков
Сергей Песьяков
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
15
Зотов
Георгий Зотов
90
87
Максимов
Илья Максимов
90
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
77
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
90
20
Мутари
Амаду Мутари
90
94
Боли
Янник Боли
90
25
Аруна
Лукман Аруна
46
Запасные
1
Помазан
Евгений Помазан
27
Дженетов
Мехти Дженетов
7
Агаларов
Камиль Агаларов
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
47
Джамалутдинов
Тамирлан Джамалутдинов
27
Алмейда
Угу Алмейда
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов