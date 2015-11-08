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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 17
Смолов 29
2:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 26
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
8 нояб. 2015, 17:00 МСК
8.11.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
70
7
Мамаев
Павел Мамаев
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
74
90
Смолов
Федор Смолов
17'
29'
17', 29'
90
9
Ари
Ари
86
Запасные
16
Коченков
Антон Коченков
98
Петров
Сергей Петров
15
Марков
Николай Марков
3
Страндберг
Стефан Страндберг
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
14
Вандерсон
Вандерсон
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
77
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
46
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
26'
26'
90
23
Миланов
Георгий Миланов
90
7
Тошич
Зоран Тошич
90
88
Думбия
Сейду Думбия
90
18
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
66
Натхо
Бибрас Натхо
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко