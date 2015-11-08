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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Ломбертс 47
Самедов 56
2:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
8 нояб. 2015, 19:30 МСК
8.11.2015, 19:30 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
17
Шишкин
Роман Шишкин
90
28
Дюрица
Ян Дюрица
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
7
Майкон
Майкон
65
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
85
19
Самедов
Александр Самедов
56'
56'
90
21
Ниасс
Умар Ниасс
89
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
17
Михалик
Тарас Михалик
15
Логашов
Арсений Логашов
3
Касаев
Алан Касаев
8
Шешуков
Александр Шешуков
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
9
Григорьев
Максим Григорьев
52
Макаров
Сергей Макаров
36
Баринов
Дмитрий Баринов
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
47'
47'
90
13
Нету
Луиш Нету
90
2
Анюков
Александр Анюков
76
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
71
8
Юсупов
Артур Юсупов
90
35
Данни
Данни
90
7
Халк
Халк
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
63
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
19
Смольников
Игорь Смольников
58
Зуев
Илья Зуев
25
Ткачук
Денис Ткачук
17
Шатов
Олег Шатов
28
Витсель
Аксель Витсель
68
Зинков
Вячеслав Зинков
94
Евсеев
Алексей Евсеев
47
Ярошенко
Валерий Ярошенко
92
Долгов
Павел Долгов