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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Мордовия
Саранск
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
31 окт. 2015, 17:00 МСК
31.10.2015, 17:00 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
2
Анюков
Александр Анюков
66
17
Шатов
Олег Шатов
87
8
Юсупов
Артур Юсупов
59
35
Данни
Данни
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
19
Смольников
Игорь Смольников
13
Нету
Луиш Нету
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
25
Ткачук
Денис Ткачук
94
Евсеев
Алексей Евсеев
92
Долгов
Павел Долгов
Мордовия
мин
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
31
Тишкин
Максим Тишкин
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
17
Дудиев
Аслан Дудиев
90
7
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
16
Махмудов
Эмин Махмудов
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
58
22
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
69
84
Власов
Олег Власов
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
33
Шебанов
Денис Шебанов
25
Чебану
Илья Чебану
55
Нахушев
Руслан Нахушев
3
Гапон
Евгений Гапон
40
Перендиа
Милан Перендиа
5
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
8
Бобер
Антон Бобер
88
Иванов
Алексей Иванов
16
Джало
Янник Джало
11
Сысуев
Дмитрий Сысуев
99
Игнатович
Павел Игнатович