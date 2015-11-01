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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
0:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Асеведо 79
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
1 нояб. 2015, 19:30 МСК
1.11.2015, 19:30 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
13
Гранат
Владимир Гранат
90
13
Таски
Сердар Таски
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
29
15
Широков
Роман Широков
90
87
Зуев
Александр Зуев
46
24
Промес
Квинси Промес
90
69
Давыдов
Денис Давыдов
62
Запасные
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
7
Комбаров
Кирилл Комбаров
64
Кутин
Денис Кутин
27
Зотов
Александр Зотов
11
Озбилиз
Арас Озбилиз
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
99
Зе Луиш
Зе Луиш
Урал
мин
35
Арапов
Дмитрий Арапов
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
66
2
Хозин
Владимир Хозин
90
41
Сапета
Александр Сапета
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
90
21
Асеведо
Герсон Асеведо
79'
79'
90
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
81
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
Запасные
51
Жариков
Евгений Жариков
16
Шубин
Александр Шубин
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
57
Фидлер
Артем Фидлер
12
Новиков
Александр Новиков
77
Билоног
Дмитрий Билоног
25
Ставпец
Александр Ставпец
34
Дорожкин
Денис Дорожкин
97
Страндберг
Карлос Страндберг