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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Игнашевич 21
Тошич 63
2:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
31 окт. 2015, 14:30 МСК
31.10.2015, 14:30 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
21'
21'
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
18
Муса
Ахмед Муса
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
86
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
62
7
Тошич
Зоран Тошич
63'
63'
90
88
Думбия
Сейду Думбия
46
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
66
Натхо
Бибрас Натхо
23
Миланов
Георгий Миланов
60
Головин
Александр Головин
Уфа
мин
42
Нарубин
Сергей Нарубин
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
9
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
46
11
Карлос
Диего Карлос
90
17
Зинченко
Александр Зинченко
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
93
Кротов
Вячеслав Кротов
59
Запасные
71
Лунев
Андрей Лунев
81
Верховцов
Дмитрий Верховцов
4
Галиулин
Вагиз Галиулин
8
Фомин
Семен Фомин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
14
Семакин
Максим Семакин
5
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
6
Пурье
Марвин Пурье
10
Марсиньо
Марсиньо
9
Ханджич
Харис Ханджич