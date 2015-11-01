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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Максимов 64
1:2
Матч завершен
Рубин
Казань
Девич 19
Девич 21
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
1 нояб. 2015, 16:30 МСК
1.11.2015, 16:30 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
13
Песьяков
Сергей Песьяков
90
67
Тигиев
Георгий Тигиев
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
7
Агаларов
Камиль Агаларов
46
87
Максимов
Илья Максимов
64'
64'
90
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
67
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
94
Боли
Янник Боли
90
27
Алмейда
Угу Алмейда
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
1
Помазан
Евгений Помазан
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
15
Зотов
Георгий Зотов
67
Лазич
Дарко Лазич
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
20
Мутари
Амаду Мутари
42
Леонардо
Леонардо
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
49
Устинов
Виталий Устинов
57
15
Кисляк
Сергей Кисляк
46
77
Благо
Благо
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
10
Эдуардо
Карлос Эдуардо
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
11
Девич
Марко Девич
19'
21'
19', 21'
87
Запасные
13
Хагиги
Алиреза Хагиги
80
Сорокин
Егор Сорокин
4
Лемос
Маурисио Лемос
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
8
Батов
Максим Батов
7
Ахметов
Ильзат Ахметов
22
Дядюн
Владимир Дядюн