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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Баштуш 54
1:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
2 нояб. 2015, 19:30 МСК
2.11.2015, 19:30 МСК
понедельник
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
77
Баштуш
Баштуш
54'
54'
90
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
55
7
Полоз
Дмитрий Полоз
76
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
8
Могилевец
Павел Могилевец
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
75
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
4
Терентьев
Денис Терентьев
17
Байрамян
Хорен Байрамян
9
Канга
Каку Гуелор Канга
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
97
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
8
Думбия
Мусса Думбия
5
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
86
Ю
Бен Су Ю
20
Азмун
Сердар Азмун
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
15
Губочан
Томаш Губочан
90
20
Дьяков
Виталий Дьяков
71
25
Козлов
Алексей Козлов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
8
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
89
Лещук
Игорь Лещук
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
41
Каляшин
Александр Каляшин
22
Соснин
Антон Соснин
74
Катрич
Анатолий Катрич
87
Сарамутин
Валерий Сарамутин
86
Левин
Владислав Левин
90
Обольский
Николай Обольский