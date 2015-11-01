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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:4
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Мамаев 36
Смолов 60
Мамаев 76
Ари 86
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
1 нояб. 2015, 14:00 МСК
1.11.2015, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
6
Надсон
Надсон
90
19
Бато
Шелдон Бато
69
7
Молло
Йоан Молло
90
20
Померко
Алексей Померко
90
5
Габулов
Георгий Габулов
77
2
Драгун
Станислав Драгун
46
18
Яхович
Адис Яхович
90
Запасные
16
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
17
Лория
Георгий Лория
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
45
Концедалов
Алексей Концедалов
33
Родич
Милан Родич
10
Горбатенко
Игорь Горбатенко
16
Симайс
Жерон Симайс
9
Чочиев
Алан Чочиев
91
Яковлев
Павел Яковлев
9
Садик
Берат Садик
32
Каналес
Николас Каналес
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
17
Калешин
Виталий Калешин
72
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
7
Мамаев
Павел Мамаев
36'
76'
36', 76'
80
8
Газинский
Юрий Газинский
66
77
Каборе
Шарль Каборе
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
9
Ари
Ари
86'
86'
90
9
Смолов
Федор Смолов
60'
60'
90
Запасные
16
Коченков
Антон Коченков
5
Марков
Николай Марков
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
68
Батютин
Андрей Батютин
14
Вандерсон
Вандерсон