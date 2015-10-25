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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Ари 16
Ари 24
2:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Канунников 21
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
25 окт. 2015, 16:30 МСК
25.10.2015, 16:30 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Страндберг
Стефан Страндберг
90
17
Калешин
Виталий Калешин
71
98
Петров
Сергей Петров
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
7
Мамаев
Павел Мамаев
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
90
Смолов
Федор Смолов
62
9
Ари
Ари
16'
24'
16', 24'
90
14
Вандерсон
Вандерсон
64
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
15
Марков
Николай Марков
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
77
Благо
Благо
90
10
Эдуардо
Карлос Эдуардо
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
11
Девич
Марко Девич
46
99
Канунников
Максим Канунников
21'
21'
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
13
Хагиги
Алиреза Хагиги
49
Устинов
Виталий Устинов
80
Сорокин
Егор Сорокин
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
4
Лемос
Маурисио Лемос
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
15
Кисляк
Сергей Кисляк
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
7
Портнягин
Игорь Портнягин
22
Дядюн
Владимир Дядюн