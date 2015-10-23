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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Аликин 78
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
23 окт. 2015, 17:00 МСК
23.10.2015, 17:00 МСК
пятница
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
42
Нарубин
Сергей Нарубин
90
3
Аликин
Павел Аликин
78'
78'
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
85
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
11
Карлос
Диего Карлос
90
17
Зинченко
Александр Зинченко
64
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
93
Кротов
Вячеслав Кротов
46
Запасные
71
Лунев
Андрей Лунев
7
Осипов
Евгений Осипов
4
Галиулин
Вагиз Галиулин
8
Фомин
Семен Фомин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
14
Семакин
Максим Семакин
5
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
6
Пурье
Марвин Пурье
10
Марсиньо
Марсиньо
9
Ханджич
Харис Ханджич
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
16
Симайс
Жерон Симайс
83
6
Надсон
Надсон
90
19
Бато
Шелдон Бато
90
9
Чочиев
Алан Чочиев
66
20
Померко
Алексей Померко
90
5
Габулов
Георгий Габулов
90
7
Молло
Йоан Молло
90
18
Яхович
Адис Яхович
77
Запасные
16
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
17
Лория
Георгий Лория
4
Таранов
Иван Таранов
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
45
Концедалов
Алексей Концедалов
33
Родич
Милан Родич
10
Горбатенко
Игорь Горбатенко
2
Драгун
Станислав Драгун
91
Яковлев
Павел Яковлев
9
Садик
Берат Садик
8
Корниленко
Сергей Корниленко
32
Каналес
Николас Каналес