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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
25 окт. 2015, 19:00 МСК
25.10.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
6
Адилсон
Адилсон
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
14
Айссати
Исмаил Айссати
90
8
Маурисио
Маурисио
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
72
9
Садаев
Заур Садаев
79
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
45
Шахтиев
Халид Шахтиев
31
Рыбус
Мацей Рыбус
10
Кану
Кану
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
7
Кадыров
Халид Кадыров
21
Кузяев
Далер Кузяев
23
Пирис
Факундо Пирис
95
Митришев
Магомед Митришев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
25
Еременко
Роман Еременко
86
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
23
Миланов
Георгий Миланов
85
88
Думбия
Сейду Думбия
90
18
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
19
Цауня
Александр Цауня
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко