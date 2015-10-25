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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
Кокорин 16
Погребняк 66
2:3
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 21
Давыдов 68
Промес 90
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
25 окт. 2015, 13:30 МСК
25.10.2015, 13:30 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
74
Катрич
Анатолий Катрич
74
8
Погребняк
Павел Погребняк
66'
66'
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
16'
16'
90
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
41
Лещук
Игорь Лещук
72
Каляшин
Александр Каляшин
22
Соснин
Антон Соснин
87
Сарамутин
Валерий Сарамутин
86
Левин
Владислав Левин
90
Обольский
Николай Обольский
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
13
Таски
Сердар Таски
90
34
Макеев
Евгений Макеев
58
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
27
Зотов
Александр Зотов
46
15
Широков
Роман Широков
90
11
Озбилиз
Арас Озбилиз
72
24
Промес
Квинси Промес
21'
90'
21', 90'
90
Запасные
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
7
Комбаров
Кирилл Комбаров
13
Гранат
Владимир Гранат
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
87
Зуев
Александр Зуев
69
Давыдов
Денис Давыдов
68'