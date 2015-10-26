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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
0:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Полоз 57
Думбия 85
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
26 окт. 2015, 19:30 МСК
26.10.2015, 19:30 МСК
понедельник
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
28
Дюрица
Ян Дюрица
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
77
3
Касаев
Алан Касаев
83
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
64
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
21
Ниасс
Умар Ниасс
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
77
Коченков
Антон Коченков
15
Логашов
Арсений Логашов
8
Шешуков
Александр Шешуков
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
9
Григорьев
Максим Григорьев
59
Миранчук
Алексей Миранчук
36
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Майкон
Майкон
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
4
Терентьев
Денис Терентьев
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
77
Баштуш
Баштуш
90
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
65
7
Полоз
Дмитрий Полоз
57'
57'
80
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
8
Могилевец
Павел Могилевец
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
80
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
17
Байрамян
Хорен Байрамян
9
Канга
Каку Гуелор Канга
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
97
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
8
Думбия
Мусса Думбия
85'
5
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
86
Ю
Бен Су Ю
20
Азмун
Сердар Азмун