Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 8
Витсель 54
Дзюба 66
Шатов 73
Халк 85
5:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Максимов 49
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
24 окт. 2015, 17:00 МСК
24.10.2015, 17:00 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
2
Анюков
Александр Анюков
86
17
Шатов
Олег Шатов
73'
73'
78
8
Юсупов
Артур Юсупов
90
35
Данни
Данни
90
28
Витсель
Аксель Витсель
54'
54'
90
7
Халк
Халк
85'
85'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
8'
66'
8', 66'
87
Запасные
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
52
Иванов
Андрей Иванов
70
Богаев
Дмитрий Богаев
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
25
Ткачук
Денис Ткачук
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
68
Зинков
Вячеслав Зинков
94
Евсеев
Алексей Евсеев
92
Долгов
Павел Долгов
Анжи
мин
13
Песьяков
Сергей Песьяков
90
7
Агаларов
Камиль Агаларов
90
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
77
87
Максимов
Илья Максимов
49'
49'
90
25
Аруна
Лукман Аруна
84
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
71
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
90
94
Боли
Янник Боли
90
Запасные
1
Помазан
Евгений Помазан
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
15
Зотов
Георгий Зотов
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
67
Тигиев
Георгий Тигиев
4
Лазич
Дарко Лазич
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
20
Мутари
Амаду Мутари
28
Сердеров
Сердер Сердеров
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев