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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Нахушев 16
Азмун 82
Бухаров 84
3:2
Матч завершен
Мордовия
Саранск
Рыков 23
Мухаметшин 57
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
19 окт. 2015, 19:00 МСК
19.10.2015, 19:00 МСК
понедельник
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
44
Навас
Сесар Навас
90
77
Баштуш
Баштуш
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
66
17
Байрамян
Хорен Байрамян
58
8
Могилевец
Павел Могилевец
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
84'
84'
90
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
4
Терентьев
Денис Терентьев
9
Канга
Каку Гуелор Канга
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
97
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
8
Думбия
Мусса Думбия
5
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
20
Азмун
Сердар Азмун
82'
Мордовия
мин
25
Чебану
Илья Чебану
90
55
Нахушев
Руслан Нахушев
16'
16'
90
33
Рыков
Владимир Рыков
23'
23'
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
17
Дудиев
Аслан Дудиев
90
25
Шипицин
Евгений Шипицин
62
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
31
Тишкин
Максим Тишкин
90
22
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
57'
57'
90
15
Махмудов
Эмин Махмудов
90
22
Самодин
Сергей Самодин
63
Запасные
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
4
Шитов
Игорь Шитов
3
Гапон
Евгений Гапон
40
Перендиа
Милан Перендиа
5
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
8
Бобер
Антон Бобер
88
Иванов
Алексей Иванов
84
Власов
Олег Власов
11
Сысуев
Дмитрий Сысуев
48
Луценко
Евгений Луценко
99
Игнатович
Павел Игнатович
7
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек