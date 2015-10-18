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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Боккетти 75
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Коломейцев 9
Ниасс 48
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
18 окт. 2015, 13:30 МСК
18.10.2015, 13:30 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
13
Гранат
Владимир Гранат
90
13
Таски
Сердар Таски
90
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
75'
75'
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
15
Широков
Роман Широков
90
27
Зотов
Александр Зотов
46
10
Мовсисян
Юра Мовсисян
55
Запасные
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
7
Комбаров
Кирилл Комбаров
34
Макеев
Евгений Макеев
11
Озбилиз
Арас Озбилиз
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
24
Промес
Квинси Промес
22
Козлов
Александр Козлов
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
71
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
3
Касаев
Алан Касаев
89
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
26
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
9'
9'
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
21
Ниасс
Умар Ниасс
48'
48'
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
81
Абаев
Илья Абаев
28
Дюрица
Ян Дюрица
17
Михалик
Тарас Михалик
55
Янбаев
Ренат Янбаев
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
9
Григорьев
Максим Григорьев
59
Миранчук
Алексей Миранчук
52
Макаров
Сергей Макаров
36
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Майкон
Майкон
25
Шкулетич
Петар Шкулетич