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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Панченко 3
Думбия 38
Вернблум 56
3:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Асеведо 21
Гогниев 60
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
17 окт. 2015, 14:00 МСК
17.10.2015, 14:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
18
Муса
Ахмед Муса
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
56'
56'
90
25
Еременко
Роман Еременко
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
3'
3'
66
7
Тошич
Зоран Тошич
89
88
Думбия
Сейду Думбия
38'
38'
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
19
Цауня
Александр Цауня
23
Миланов
Георгий Миланов
60
Головин
Александр Головин
Урал
мин
35
Арапов
Дмитрий Арапов
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
12
Новиков
Александр Новиков
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
25
Ставпец
Александр Ставпец
58
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
21
Асеведо
Герсон Асеведо
21'
21'
90
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
70
9
Гогниев
Спартак Гогниев
60'
60'
73
Запасные
16
Шубин
Александр Шубин
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
2
Хозин
Владимир Хозин
4
Мартынович
Александр Мартынович
41
Сапета
Александр Сапета
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
77
Билоног
Дмитрий Билоног
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
10
Манучарян
Эдгар Манучарян